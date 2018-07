Câmara analisa regulamentação da prática de naturismo

Chegou à Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo (CDR) da Câmara dos Deputados o projeto da deputada Laura Carneiro (MDB-RJ) que regulamenta a prática do naturismo (ou nudismo) em todo o país.

A autora argumenta que, em várias partes do Brasil, o naturismo já é adotado "de forma organizada e respeitosa", o que demonstra a necessidade de regulamentação.

Atualmente, oito praias oficializaram a prática: Galheta (Florianópolis), Pedras Altas (Palhoça) e Pinho (Balneário Camboriú), em Santa Catarina; Abricó (Rio de Janeiro) e Olho de Boi (Búzios) no Rio de Janeiro; Barra Seca (Linhares) no Espírito Santo; Massarandupió (Entre Rios) na Bahia; e Tambaba, na Paraíba. Em alguns deles, a regulamentação também foi feita com objetivos de incremento turístico.

A proposta de Laura Carneiro prevê que espaços naturistas possam ser instalados, além das praias, em locais como clubes, fazendas, sítios, hotéis, campings etc, desde que devidamente autorizados pelo poder público, sinalizados e exclusivamente usados para este fim. Também determina que a prática do nudismo, em área autorizada, não seja considerada ilícita. Atualmente, apesar de o Código Penal não proibir, o naturista pode ser detido por ato obsceno.

"A prática do naturismo é um direito de todos os cidadãos, de plena integração com a natureza. Permite que as pessoas usufruam da convivência saudável e do lazer em sua forma mais natural e espontânea. Uma liberdade que atende aos princípios constitucionais da cidadania, da livre manifestação do pensamento e do exercício dos direitos culturais e por um meio ambiente ecologicamente equilibrado, promovendo o fortalecimento dos vínculos sociais", afirma a deputada na defesa do projeto.