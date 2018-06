Calendário de eventos pode atrapalhar ritmo de votações no Congresso

Um junho agitado por jogos da Copa do Mundo, festas juninas e definições eleitorais podem ser um empecilho para a realização de votações importantes no Congresso Nacional nas próximas semanas.

Entre os projetos que correm o risco de ficar em compasso de espera, o projeto de lei que regulamenta o transporte rodoviário de cargas no país (PL4860/16) tramita na Câmara dos Deputados, mas ainda não foi levada a plenário.

Deputados e senadores também devem começar a discussão das três medidas provisórias negociadas pelo governo e representantes de caminhoneiros. Entre elas, a determinação da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) de reservar até 30% de sua demanda para a contratação de transportadores autônomos, a criação de um preço sobre cada quilômetro de frete e a isenção do pagamento de pedágio para os caminhões e carretas que transitarem com eixo suspenso.

Por serem medidas provisórias, as medidas já têm força de lei, mas precisam da ratificação da Câmara e do Senado em, no máximo, 120 dias. Caso contrário, podem perder a validade.

Apesar de ter negado um recesso durante a Copa do Mundo, o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), admite que as festas juninas podem impactar no quórum das votações.

"Só vamos ter problema na última semana [de junho], que junta com a semana de São João, no Nordeste. Então, temos três semanas para trabalhar, há projetos na pauta. A Copa do Mundo, para nossa felicidade, só tem um jogo durante a semana. A gente precisa continuar trabalhando e torcendo para que os jogos do Brasil na segunda fase sejam segunda, sexta e no fim de semana", acrescentou.