Brasileiros estão mais interessados na Lava Jato do que na Copa, diz pesquisa

O levantamento foi realizado pela instituição Paraná Pesquisas por meio de questionário online

Questionário realizado pela instituição Paraná Pesquisas com brasileiros de todos os estados do Brasil apontou que, neste mês de maio, as pessoas estão mais interessadas em se informar sobre a Operação Lava Jato do que sobre a Copa do Mundo. O levantamento foi divulgado nesta segunda-feira (21).



Foram ouvidas 2.170 pessoas - destas, 77,7% afirmaram maior interesse pela Lava Jato. Entre os entrevistados, 81,1% são homens e 74,7% mulheres. A preferência foi unânime entre todas as faixas etárias ouvidas, a partir dos 16 anos de idade. Também há maioria entre todos os nível de escolaridade e regiões do país.



Já a Copa do Mundo foi a escolhida por 10,6% dos participantes. Entre eles, 10,7% são homens e 10,5% mulheres. Houve ainda um grupo de pessoas que afirmou não ser atraído por nenhum dos dois temas 10%.



O recorte da população que participou do levantamento tem como maioria pessoas com até o ensino médio completo (79%). De acordo com a Paraná Pesquisa a amostra representativa atinge um grau de confiança de 95%, com uma margem estimada de erro de aproximadamente 2%.