Brasileiro que trabalha nos EUA pode somar tempo para aposentadoria

Secretaria de Previdência estima que o acordo beneficiará cerca de 1,3 milhão de brasileiros e mais de 35 mil norte-americanos

Acordo promulgado nesta terça-feira (26) pelo presidente da República Michel Temer permite que a trabalhadores brasileiros residentes dos Estados Unidos (EUA) e a norte-americanos que moram no Brasil somar os períodos de contribuição à Previdência dos países.



A contabilização serve para atingir o tempo mínimo exigido para a aposentadoria e outros benefícios. A medida está publicada na edição do Diário Oficial da União desta terça-feira



De acordo com a Secretaria de Previdência estima que o acordo beneficiará cerca de 1,3 milhão de brasileiros e mais de 35 mil norte-americanos. A medida foi anunciada durante a visita do vice-presidente norte-americano, Mike Pence, no Palácio do Itamaraty.

Temer também mencionou acordos entre os dois governos na área de defesa e e inauguração, em maio, do Foro Permanente sobre Segurança Pública, que coordenará as atividades de cooperação que envolvam as agências de segurança pública dos dois países.



Outros acordos

Temer ainda promulgou o acordo que elimina o limite de voos comerciais entre Brasil e Estados Unidos. Conhecido como "Céus Abertos", o acordo permite às companhias aéreas abrir um número ilimitado de rotas entre os dois países.