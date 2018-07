Brasileiro de 8 anos receberá visita de ministro em Nova York nesta quarta

Nesta quarta-feira (18), um menino de 8 anos de idade receberá a visita do ministro dos Direitos Humanos, Gustavo Rocha, nos Estados Unidos. O garoto foi separado dos pais, presos após entrar no país pela fronteira com o México, e é o único menor brasileiro a viver em um abrigo em Nova York.

Atualmente, outras 40 crianças e adolescentes brasileiros estão na mesma situação, segundo o Ministério das Relações Exteriores. A maioria, porém, está morando em abrigos na cidade de Chicago. Gustavo Rocha diz que é importante verificar de perto como está a criança, que não convive com brasileiros e não tem com quem falar português no abrigo.

A separação dos imigrantes ilegais de seus filhos faz parte da política de tolerância zero do governo norte-americano. Estima-se que entre 2,5 mil e 3 mil crianças tenham sido separadas do adulto com que cruzaram a fronteira desde abril. A Justiça Federal dos Estados Unidos, porém determinou que as famílias fossem reunidas até que a situação no país esteja resolvida. No último dia 10, por determinação do Judiciário, a maioria das crianças menores de 5 anos foi entregue aos pais. No dia 26, as demais devem ser devolvidas aos responsáveis.



Na segunda-feira (16), o mesmo juiz que determinou a reunificação das famílias, Dana Sabraw, suspendeu as deportações das mesmas. Isso atende a um recurso de amparo da ACLU (União Americana pelas Liberdades Civis, na sigla em inglês) que manifestava preocupação com supostos planos do governo de expulsá-los compulsoriamente do país.