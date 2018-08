Boulos é o primeiro presidenciável a registrar a candidatura

Candidato do PSOL registrou a chapa no final da manhã desta segunda; prazo para registro vai até o dia 15 de agosto

O presidenciável Guilherme Boulos (PSOL) foi o primeiro candidato a registrar a candidatura no Tribunal Superior Eleitoral (TSE). O registro foi realizado no final da manhã desta segunda-feira (6).



Coordenador do Movimento dos Trabalhadores Sem-Teto (MTST), Boulos disputará a Presidência pela primeira vez. Os outros partidos tem até o dia 15 de agosto para registrar suas candidaturas.



No caso do pedido de Boulos, quem vai avaliar se o candidato do PSOL está apto para disputar a eleição é a ministra Rosa Weber, que assume o cargo de presidente do TSE no mês que vem. Em sua declaração de bens, o candidato do PSOL disse ter como patrimônio um veículo, no valor de R$ 15,4 mil.



A chapa de Boulos terá como candidata a vice-presidente a ativista indígena Sônia Guajajara, também do PSOL. A candidatura de Boulos teve apoio de setores sociais, como os sem-teto, e os movimentos LGBTI, feminista, negro, entre outros.