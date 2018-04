'Bolsonaro tem visão limitada da cultura', diz ministro

O ministro da Cultura, Sérgio Sá Leitão, disse neste sábado (31) que lamenta que o deputado federal Jair Bolsonaro pretenda transformar o Minc (Ministério da Cultura) em uma secretaria subordinada ao (Ministério da Educação). A declaração de Bolsonaro foi feita em uma entrevista concedida à Rádio Jovem Pan em Curitiba.



"Lamento que o deputado federal Jair Bolsonaro tenha revelado uma compreensão tão superficial e limitada da cultura, do setor cultural, do Ministério, da política pública de cultura e da Lei Federal de Incentivo à Cultura", disse em nota.



Bolsonaro (PSL) manifestou, na última quinta-feira (29), sua pretensão de extinguir o Ministério da Cultura se for eleito. Ele afirmou que vai transformar a pasta em uma secretaria vinculada ao Ministério da Educação. Antes disso, o candidato havia dito que colocaria Alexandre Frota como ministro.



Segundo o deputado, a alegação de que nomearia Frota para o Ministério da Cultura foi uma brincadeira, e a nomeação sequer seria possível porque ele transformaria o ministério em uma secretaria subordinada ao Ministério da Educação.



"O Frota, perto de outros ministros [da Cultura] que tivemos no passado, é excepcional", disse. "Inclusive não tem como falar que o Frota seria ministro num possível governo meu porque eu pretendo incorporar Cultura à Educação. Seria uma secretaria."



No mesmo comunicado, o ministro afirmou que o poder público precisa encarar a cultura de maneira estratégica. "As atividades culturais e criativas são vocações do Brasil; constituem ativos econômicos muito relevantes; têm alto impacto sobre a geração de renda, emprego, inclusão e valor agregado; respondem por 2,64% do PIB, um milhão de empregos diretos, 200 mil empresas e instituições e mais de R$ 10,5 bilhões em impostos; e apresentam um imenso potencial de crescimento e de contribuição para o desenvolvimento do país."