Cerca de 1.00 mil manifestantes contrários ao ex-presidente da República estão na Esplanada dos Ministérios

O deputado federal Jair Bolsonaro (PSL-RJ) chegou ao protesto que pede a prisão do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva acompanhado do ator Alexandre Frota. Ambos foram ovacionados pelos militantes, que acompanham na Esplanada dos Ministérios a votação do habeas corpus do ex-presidente. O julgamento está ocorrendo na tarde desta quarta-feira (4), no Supremo Tribunal Federal (STF).



"Estamos preocupados com o que pode acontecer logo mais. Peço a todos que Lula não seja tratado como um bandido especial. Ele é um bandido como outro qualquer", disse o deputado.



Recentemente, Alexandre Frota anunciou sua pré-candidatura à Câmara dos Deputados, e divulgou um vídeo no Twitter em que Bolsonaro (PSL-RJ), afirma que deseja vê-lo como ministro da Cultura. Ambos discursaram em um carro de som. O senador Ronaldo Caiado (DEM-GO) também defendeu a prisão do ex-presidente.



Dados informados no começo da tarde pela Secretaria de Segurança Pública mostravam que os manifestantes favoráveis ao ex-presidente estão concentrados nas proximidades do Teatro Nacional. Eles já estão a caminho da Esplanada. Segundo a Secretaria de Segurança Pública, perto das 14h havia cerca de 1.000 pessoas concentradas próximo ao Teatro Nacional.