Bolsonaro afirma que multas serão 'revogadas por um futuro presidente honesto'

Pré-candidato à Presidência da República, deputado federal tem manifestado apoio à greve dos caminhoneiros

O deputado federal e pré-candidato à Presidência da República Jair Bolsonaro (PSC-RJ), afirmou neste domingo (27) que as multas impostas pelo governo federal aos caminhoneiros que bloqueiam as estradas em uma greve geral há sete dias serão 'revogadas por um presidente honesto'.



Bolsonaro tem se manifestado, ao longo dos dias, a favor da paralisação da categoria. Último balanço da Polícia Rodoviária Federal (PRF) divulgado na noite deste sábado, (26) mostrava que ainda havia 586 bloqueios em rodovias brasileiras e 577 pontos tinham sido desbloqueados.



"Qualquer multa, confisco ou prisão imposta aos caminhoneiros por Temer/Jungmann, será revogada por um futuro presidente honesto/patriota", afirmou o pré-candidato.



Bolsonaro, que é militar, criticou a atuação do governo do presidente da República Michel Temer. Segundo ele, a equipe de Temer é boa "em distribuir ministérios" e não controlar crises.



" A melhor maneira de resolver problemas é evitar que apareçam. - Os responsáveis pela crise são ótimos para distribuir ministérios, estatais, diretorias de bancos... que geram ineficiência do estado e corrupção. - Essa é a "governabilidade" que vem destruindo o Brasil", afirmou.



Hoje pela manhã, o ministro da Secretaria de Governo, Carlos Marun, anunciou que vai propor ao presidente Michel Temer novas propostas aos caminhoneiros para tentar colocar fim à greve que já dura sete dias.



Marun foi enviado à capital paulista para se reunir com o governo de São Paulo, Márcio França (PSB), e líderes dos caminhoneiros. O ministro já está em Brasília reunido com Temer e a cúpula do governo que acompanha os desdobramentos da greve.

A principal proposta é ampliar o período que o desconto de 10% no valor do diesel valeria. Segundo Marun, os líderes dos caminhoneiros querem que o governo amplie o período de 30 para 60 dias. Outro ponto é a suspensão da cobrança de pedágio para o caminhão que estiver com o eixo elevado, sem carregar nenhuma mercadoria. Essa proposta já foi acertada com o governo de São Paulo e a ideia, agora, é aplica-la em todo país.