Bloqueios caem, mas paralisação ganha apoios

Trabalhadores da Petrobras iniciam hoje protesto; eles pedem mudança na política do reajuste de combustíveis

Apesar da expectativa do governo federal de encaminhar o fim do desabastecimento de combustíveis no país pela desmobilização dos caminhoneiros, em greve há 10 dias, a situação parece estar longe de se resolver.



A partir de hoje, os trabalhadores da Petrobras anunciaram uma paralisação das atividades por 72 horas. Segundo o coordenador geral da Federação Única dos Petroleiros (FUP), José Maria Range, os petroleiros reivindicam mudança na política de preços do gás de cozinha e dos combustíveis, retomada da produção das refinarias, o fim das importações de derivados e a saída do presidente da Petrobras, Pedro Parente.



"Os tanques das refinarias estão abarrotados de derivados de petróleo, em função dos protestos dos caminhoneiros. Os irresponsáveis pelo caos que tomou conta do país têm nome e sobrenome: Michel Temer e Pedro Parente."



O movimento, por enquanto, é de advertência, mas uma greve por tempo indeterminado já foi aprovada pela categoria.



Enquanto isso, a greve dos caminhoneiros perdeu fôlego, mas está longe do fim. Ontem Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou haver apenas três pontos de interdição total em rodovias brasileiras: no Distrito Federal, no Ceará e em Minas Gerais. Por outro lado, o número de pontos de concentração de caminhoneiros subiu de 594 na segunda (28), para 616 ontem. Nesses locais, há concentração de grevistas às margens das rodovias, com barreiras intermitentes.



A PRF encaminhou 176 situações passíveis de multa (entre elas, intimidação a motoristas) à Advocacia Geral da União. A multa chegaria a R$ 100 mil. Observadores do movimento grevista atribuem a resistência ao apoio popular e de outras categorias profissionais, que não estão ligadas aos caminhoneiros.



Infiltrados

Ontem à tarde, cerca de 200 taxistas da região metropolitana do Recife (PE) chegaram a entrada do Porto de Suape para manifestar seu apoio. No Rio Grande do Sul, defensores da volta dos militares também dão sustentação à resistência, opina o deputado federal Elvino Bohn Gass (PT-RS).



"Houve interferência dos intervencionistas, que usam o movimento para vender a ideia de um novo governo militar", observa o deputado federal.

Por outro lado, diz o deputado movimento perdeu a adesão dos produtores rurais, que querem ver suas cargas transportadas.



O governo federal chama o grupo de infiltrados. A Polícia Rodoviária Federal está ajudando a identificar "as falsas lideranças" que estariam ameaçando, em alguns dos pontos de concentração, os caminhoneiros que querem voltar ao trabalho.