Barusco tem progressão de pena e fica sem tornozeleira eletrônica

Ex-gerente da Petrobras foi condenado no âmbito da Operação Lava Jato por associação criminosa, corrupção e lavagem de dinheiro

A juíza federal Carolina Moura Lebbos - substituta do juiz Sérgio Moro, em Curitiba - assinou, na noite desta terça-feira (11), um despacho em que autoriza o ex-gerente da Petrobras, Pedro Barusco, a deixar de usar a tornozeleira eletrônica. Ele foi condenado em 2015 no âmbito da Operação Lava Jato por corrupção, associação criminosa e lavagem de dinheiro.



O benefício de regressão da pena estava previsto desde que o executivo firmou acordo de delação premiada para colaborar com as investigações da força-tarefa da Polícia Federal (PF) e do Ministério Público (MPF). Apesar de ter sido condenado a 18 anos no regime fechado, a negociação garantiu que a pena privativa de liberdade fosse alterada para 15 anos no chamado "regime aberto diferenciado" - quando o acusado deve seguir obrigações, como se apresentar à polícia aos finais de semana, usar a tornozeleira eletrônica e realizar a prestação de serviços sociais.



No despacho de Lebbos, a juíza destaca que Barusco cumpriu 739 horas e 36 minutos com ações de prestação de serviço social - 19 horas e 36 minutos a mais do que a pena previa. Além disso, Carolina Moura considerou "a ausência de previsão, para a próxima etapa de cumprimento da pena, de qualquer período de recolhimento domiciliar ou de limitação de área pelo apenado" para garantir "a retirada do monitoramento eletrônico".



Lebbos também ressaltou que o cumprimento da pena sob o novo regime baseia-se na "autodisciplina e senso de responsabilidade" do condenado. E alerta: "No caso de descumprimento injustificado, estará sujeito o executado à regressão de regime e a não extensão do benefício a outras eventuais condenações, consoante os termos da sentença condenatória e do acordo de colaboração premiada homologado".



Um dos pontos que Barusco já vinha cumprindo e que vai continuar a ser exigido pela Justiça Federal é a entrega de relatórios semestrais com informações acerca da conduta do colaborador durante o cumprimento da pena.