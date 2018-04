Barroso diz que havia risco de destruição de provas

Ministro determinou a prisão de dois dos principais aliados do presidente Michel Temer nesta quinta-feira (29)

O ministro do Supremo Tribunal Federal Luís Roberto Barroso, afirmou que as prisões e as buscas e apreensões da Operação Skala, realizadas ontem pela Polícia Federal, foram necessárias porque "havia risco concreto de destruição de provas" . Entre os detidos estão dois dos principais aliados do presidente da República Michel Temer: o ex-coronel da Polícia Militar de São Paulo João Baptista Lima Filho e o advogado José Yunes, ex-assessor especial da Presidência da República.

Barroso é relator do inquérito que investiga Temer por ter, supostamente, favorecido o setor de portos em um decreto assinado por ele em 2017. Em seu despacho, o ministro afirmou que há indícios que demonstram a "possibilidade de se estar diante de um esquema contínuo de concessão de benefícios públicos em troca de recursos privados, para fins pessoais e eleitorais, que persistiria por mais de 20 anos no setor de portos, vindo até os dias de hoje".

Além de Yunes e de Lima Filho, também foram presos o empresário Antônio Celso Greco, dono da empresa Rodrimar; o ex-ministro da Agricultura Wagner Rossi (que também foi diretor-presidente da Companhia Docas do Estado de São Paulo); Milton Ortolan, auxiliar de Rossi; e, no Rio de Janeiro, Celina Torrealba, uma das donas do grupo Libra.

A prisão, especialmente de dois dos aliados mais próximos de Temer, colocou o Palácio do Planalto em alerta. Yunes, que era assessor especial de Temer já na Presidência da República, é apontado pelo operador financeiro Lúcio Funaro, delator da Operação Lava Jato, como uma das pessoas responsáveis por administrar propinas supostamente pagas ao presidente. O Palácio teme a possibilidade de uma terceira denúncia contra Temer no Congresso.



Foi com base no inquérito dos Portos, no qual Yunes é investigado, que o ministro Barroso determinou a quebra do sigilo bancário de Temer, no início deste mês. O inquérito em que Temer é investigado apura se houve negociação direta com a empresa Rodrimar S/A por meio da edição do chamado Decreto dos Portos.