Barroso determina que empresários prestem depoimento à PF assim que desembarcarem

Sócios do Grupo Libra tiveram prisão decretada pela Operação Skala, que na quinta-feira prendeu dois aliados do presidente Temer

O ministro Luís Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou neste domingo (1) que os três sócios do Grupo Libra que estão no exterior se apresentem à Polícia Federal assim que desembarcarem no Brasil. Rodrigo Borges Torrealba, Ana Carolina Borges Torrealba Affonso e Gonçalo Borges Torrealba tiveram a prisão decretada pelo ministro na Operação Skala, que investiga entre outros aliados próximos do presidente Michel Temer.

Segundo o ministro, após os depoimentos dos três, a Procuradoria Geral da República será ouvida sobre a necessidade ou não da decretação de prisão temporária.

No sábado, Barroso determinou que fossem soltas as 13 pessoas presas na quinta-feira. Entre os detidos estavam dois dos principais aliados do presidente da República Michel Temer: o ex-coronel da Polícia Militar de São Paulo João Baptista Lima Filho e o advogado José Yunes, ex-assessor especial da Presidência da República.

A operação Skala recebeu a autorização do ministro Barroso, que é relator do inquérito que investiga Temer por ter, supostamente, favorecido o setor de portos em um decreto assinado por ele em 2017.

Além de Yunes e de Lima Filho, também foram presos o empresário Antônio Celso Greco, dono da empresa Rodrimar; o ex-ministro da Agricultura Wagner Rossi (que também foi diretor-presidente da Companhia Docas do Estado de São Paulo); Milton Ortolan, auxiliar de Rossi; e, no Rio de Janeiro, Celina Torrealba, uma das donas do grupo Libra.

A prisão, especialmente de dois dos aliados mais próximos de Temer, colocou o Palácio do Planalto em alerta. Yunes, que era assessor especial de Temer já na Presidência da República, é apontado pelo operador financeiro Lúcio Funaro, delator da Operação Lava Jato, como uma das pessoas responsáveis por administrar propinas supostamente pagas ao presidente.

O inquérito em que Temer é investigado apura se houve negociação direta com a empresa Rodrimar S/A por meio da edição do chamado Decreto dos Portos. O documento ampliou o prazo de vigência das concessões de áreas portuárias de 25 anos para 35 anos, com possibilidade de prorrogação para até 70 anos. Em troca, as empresas colaborariam financeiramente com os políticos por meio do pagamento de propinas.