Barroso autoriza PF a continuar investigações contra Michel Temer

Inquérito investiga suposto pagamento de propina ao presidente Michel Temer (MDB) pela edição do decreto dos Portos

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Luís Roberto Barroso autorizou a Polícia Federal (PF) a seguir a seguir com as investigações no inquérito que investiga suposto pagamento de propina ao presidente Michel Temer (MDB) pela edição do decreto dos Portos. A PF havia solicitado mais 60 dias para concluir as investigações.



Barroso explicou que, em razão do recesso do Judiciário, que começa na próxima semana e dura todo o mês, o delegado responsável pelo caso está autorizado a prosseguir com as investigações mesmo sem uma decisão final sobre o pedido de prorrogação. O ministro pediu um parecer da Procuradoria Geral da República (PGR) sobre o tema.



"Sem prejuízo, considerada a véspera do recesso e o conteúdo da peça em que formulado o pedido, autorizo o Ilmo. Sr. Delegado de Polícia Federal, Dr. Cleyber Malta Lopes, a prosseguir com as diligências de investigação [...] até que venha aos autos a manifestação da Procuradoria-Geral da República", escreveu o ministro.



Investigação

A investigação foi aberta no ano passado a partir de depoimentos de executivos do grupo J&F que fecharam acordo de delação premiada com o Ministério Público Federal (MPF). O inquérito apura se um decreto editado por Temer tinha por objetivo beneficiar empresas específicas que atuam no porto de Santos (SP). O presidente nega que o decreto tivesse essa finalidade.