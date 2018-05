Banco Nacional de Monitoramento de Prisões cobre apenas 44% do país

A ferramenta foi lançada pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ) em novembro de 2011

Após seis meses desde o lançamento, o Banco Nacional de Monitoramento de Prisões inclui dados de 12 estados, ou seja, 44% do país. A ferramenta foi uma iniciativa do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) para aprimorar o controle sobre a população carcerária e auxiliar na elaboração de políticas públicas.



Atualmente o sistema contabiliza dados de 303.158 detentos. Os estados que já aderiam são Acre, Alagoas, Amapá, Bahia, Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso, Piauí, Rio Grande do Norte, Roraima, Tocantins e Sergipe. Em março deste ano, havia apenas 41.744 presos cadastrados.



Quase metade dos presos, 111.461 deles, ainda aguardam sentença. Os condenados contabilizam 187.248 - destes, 75.247 cumprem pena provisória. Os estados contabilizam ainda mais de 2 mil foragidos.



De acordo com a CNJ, o banco conterá dados específicos como escolaridade, regime, motivo da prisão, nome e gênero. Os dados devem ser atualizados em tempo real, sem uma periodicidade determinada. Toda essas especifidades, no entanto, não foram divulgadas. Os principais dados do sitema pode ser acessado neste link.



Entre os presos cadastrados, 75% são homens - que corresponde a 288.854 ao total. As mulheres somam 14.912.



Atualmente, há 12 estados em fase de implementação. Os únicos que ainda não iniciaram a inserção dos dados são o Rio Grande do Sul, Minas Gerais e Rio de Janeiro.