Banco do Brasil vai financiar R$ 103 bilhões para a agricultura

Soma integra R$ 194 bilhões do Plano Safra

O Banco do Brasil anunciou, na manhã desta quarta-feira (4), o financiamento de R$ 103 bilhões para a safra agrícola 2018/2019. Os recursos a serem liberados pelo banco estão dentro dos R$ 194 bilhões do Plano Safra, anunciado pelo governo no dia 6 de junho.



O BB é o principal agente de financiamento da agricultura brasileira, respondendo por 60% do crédito disponível para o setor. Do montante a ser liberado, R$ 11,5 bilhões são para as empresas da cadeia do agronegócio e R$ 91,5 bilhões em crédito rural aos produtores e cooperativas.

O presidente da instituição, Paulo Caffarelli, afirmou que o valor a ser disponibilizado é 21% maior do que o ofertado na safra 2017/2018, que foi de cerca de R$ 85 bilhões.

"O Banco do Brasil está presente em todos os municípios no que diz respeito ao agronegócio brasileiro", valorizou.

Presente à cerimônia de lançamento, o presidente Michel Temer destacou a importância do agronegócio para o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) do país.

"A agricultura e o agronegócio são fortes sustentáculos de qualquer governo. Neste último governo, ouso dizer que o agronegócio e a agricultura progrediram enormemente e, assim, puderam assegurar até um PIB. Quando entrei no governo, o PIB anterior era menos 3,6%. Sempre tive uma colaboração do agronegócio e da agricultura", afirmou, acrescentando que o setor é de fundamental importância para a geração de empregos.

O ministro da Fazenda, Eduardo Guardia, disse que o agronegócio é "a cara do Brasil que dá certo" e "continua crescendo e trazendo benefícios para a população". Guardia ressaltou a importância das ações tomadas pelo governo para garantir a retomada do crescimento sustentado do país.

"O governo fez sua parte, avançou nas reformas, permitiu a estabilidade macroeconômica, a retomada do crescimento e é isso que vai assegurar as condições de crescimento sustentável daqui para a frente. Isso é fundamental para que possamos preservar toda as conquistas que tivemos ao longo desses últimos dois anos", afirmou.