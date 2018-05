'Aumento de impostos não passará no Congresso', afirma Rodrigo Maia

Ministro da FazendaEm discurso na última segunda-feira (28), o ministro da Fazenda, Eduardo Guardia apresentou os planos do governo para que a redução no preço do diesel fosse mantida. Em sua fala, o chefe da pasta afirmou que novos tributos poderiam vir a ser criados para compensar a redução no preço do combustível que foi concedida aos caminhoneiros.Horas depois, o articulador do Planalto, ministro Carlos Marun concedeu coletiva onde negou que o impacto nas contas públicas causado pela redução do preço do diesel será compensado com o aumento de impostos.

"Vai haver redução de benefícios para que esse valor seja compensado e disponibilizado à Petrobras para que haja uma diminuição de 46 centavos do preço do diesel na bomba. Essa é a determinação do presidente", afirmou o secretário do governo.

Na noite do domingo (27), o presidente Michel Temer (MDB) anunciou a redução de R$ 0,46 no preço do diesel nas bombas por 60 dias e que Petrobras só irá reajustar os preços praticados a cada 30 dias.

"Fomos ao limite para reorganizar a situação. Não é o governo que estabelece o preço do petróleo; as commodities subiram no mundo inteiro e não temos condições fiscais de ir além disso. O mundo inteiro está pagando mais caro pelo petróleo. O governo não fará nenhum controle de política de preços. Isso é com a Petrobras", reforçou o ministro da Fazenda.