Assinaturas pela prisão em 2ª instância superam as contrárias

Documento a favor da prisão prévia teve apoio de 5 mil magistrados e promotores; já o movimento oposto reuniu 3,5 mil

O Supremo Tribunal Federal (STF) recebe nesta segunda-feira (2) abaixo assinados sobre a regra de prisão imediata de condenados em segunda instância. O documento que recebeu o maior número de adeptos é a favor da regra, com 5 mil rúbricas, já o contrário, reuniu 3,6 mil apoiadores até às 15h.



O primeiro abaixo assinado foi entregue pela manhã por magistrados e promotores favoráveis a execução prévia da sentença, alegando o combate à impunidade. A entrega ocorre dois dias antes do julgamento do habeas corpus impetrado pelos advogados ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, marcado para quarta-feira (4), que tenta impedir a prisão do petista em segunda instância. A defesa argumenta que a regra viola o princípio da presunção de inocência, e pede que a detenção se dê após o esgotamento dos recursos nos tribunais superiores.



No documento, o movimento a favor da prisão discorda das alegações dos advogados. "A presunção de inocência não consubstancia regra, mas princípio, que não tem valor absoluto, pelo que, deve ser balizado por outros valores, direitos, liberdades e garantias constitucionais. Por tais razões, o princípio da presunção de inocência deve ser ponderado, a fim de que não se exacerbe a proteção de sujeitos à persecução criminal, em detrimento dos valores mais relevantes para a sociedade", diz a nota técnica.



Há ainda um manifesto online promovido pela ONG Observatório Social que pretende reunir ainda hoje 100 mil assinaturas para manter a regra de prisão em segunda instância e também será entregue ao STF. Até as 18h25 desta segunda-feira havia 73 mil apoiadores. O procurador da República Deltan Dallagnol e o ex-procurador Rodrigo Janot, divulgaram o abaixo assinado nas redes sociais, mobilizando os internautas.



Contrários

O documento contrário foi promovido por diveras associações de advogados, entre eles a Associac¸a~o Brasileira dos Advogados Criminalistas, o Instituto de Garantias Penais (IGP) e o Instituto dos Advogados Brasileiros (IAB). Em comunicado, o grupo afirma que o documento será entregue às 17h30 desta segunda-feira e reunia 3,6 mil assinaturas às 15h.



Em nota, eles afirmam que há promotores, juristas e magistrados entre os apoiadores e afirmam que a posição do STF em prender os condenados em segunda instância é "frágil". "As deciso~es posteriores dessa mesma Casa mostram a fragilidade da decisa~o, gerando inseguranc¸a juri´dica e ause^ncia de isonomia entre os pacientes, a depender de qual dos 11 jui´zes analise seu caso concreto", diz o documento.



Julgamento

A princípio, o STF julgará apenas o caso de Lula, sem dar efeito que atinja outros condenados. Contudo, a discussão do tema deve apontar o posicionamento dos ministros sobre a regra, que está sob expectativa de uma possível reavaliação, reivindicada por partidos e até mesmo por ministros do Supremo. A regra foi aprovada em 2016 por 6 votos a 5. Desde então, há possível mudança de posicionamento, já que houve alteração na composição da Corte, além da reconsideração da regra por alguns magistrados.



O ex-presidente foi condenado a 12 anos e um mês pelos crimes de corrupção e lavagem de dinheiro. Consta na denúncia o recebimento do apartamento triplex, no Guarujá, como forma de propina paga pela construtora OAS. A sentença foi proferida em janeiro pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF4), em Porto Alegre. Pela jurisprudência atual, o ex-presidente seria preso após o julgamento dos embargos pelo tribunal gaúcho, negados na última segunda-feira (26). A detenção ficou impedida por liminar provisória concedida pelo STF, com efeito até a sessão desta quarta-feira.