Assembleia de MG admite impeachment contra Pimentel

O presidente da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, Adalclever Lopes (PMDB), aceitou, nesta quinta-feira (26), o pedido de

do governador do estado, Fernando Pimentel (PT). O recurso foi protocolado pelo advogado Mariel Marley Marra, que acusa o governador de ter cometido crime de responsabilidade.



impeachment

No pedido de impedimento do governador, o advogado argumenta que o petista cometeu crime de responsabilidade pelo atraso e parcelamento de repasses do governo estadual para pagar salários de servidores estaduais, prefeituras, Assembleia e Judiciário. Caso o processo seja aprovado pelo Plenário, Pimentel pode ser afastado do cargo.

Procurada, a assessoria de imprensa do governo de Fernando Pimentel informou que o governador está se posicionando por meio do deputado Durval Ângelo (PT), líder do governo na Assembleia. "Ele tem por hábito que assuntos da Assembleia sejam tratados pela liderança do governo na Casa", informou a assessoria.

Adalclever Lopes também determinou a formação de uma Comissão Especial para analisar o pedido. A comissão será formada por deputados indicados pelos líderes da casa e vai debater as acusações contra Pimentel para, então, decidir se o processo será apresentado e votado no plenário da casa. De acordo com a assessoria de imprensa da Assembleia, não há prazo definido para a instalação da Comissão.





"Golpe"

Em entrevista à imprensa, o deputado Durval Ângelo disse que não vai ter "golpe" em Minas Gerais e que o governo recebeu a notícia "com muita surpresa, porque o estado herdou uma herança terrível, com um deficit de quase R$ 8 bilhões" e sempre houve um bom relacionamento entre o PT e o MDB no estado. O deputado também alegou que os pagamentos do governo estão sendo honrados.

Ângelo defendeu ainda que a peça aceita não tem consistência e que será derrubada na Comissão Especial que será criada. "Vamos conseguir arquivar esse processo na Comissão, com toda certeza e vamos conseguir reestabelecer essa boa relação do presidente da Assembleia com o governador", disse.







* Com informações da Agência Brasil