Assembleia Constituinte da Venezuela repudia 'sequestro judicial' de Lula

Ex-presidente é 'preso da ditadura de Michel Temer' para impedir que se eleja em outubro', diz deputada Tania Díaz, vice-presidente da Assembleia

A Assembleia Constituinte da Venezuela aprovou nesta terça-feira (10) um acordo em "repúdio ao sequestro judicial" do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, preso desde 7 de abril deste ano.



"Aprovado o acordo em repúdio ao sequestro judicial de Lula (...). Lula da Silva é um preso da ditadura de Michel Temer para impedir que ele chegue à presidência [nas eleições de outubro]", expressou a deputada constituinte Tania Díaz, vice-presidente da Assembleia.



Díaz disse que não foi comprovado que Lula tenha cometido qualquer crime e afirmou que se em meados de setembro não tiver sido ditada uma "sentença firme" contra o ex-presidente, ele poderá ser candidato à presidência. "Tudo indica que poderia ser reeleito", afirmou.



A Constituinte, integrada exclusivamente por legisladores aliados ao presidente venezuelano, Nicolás Maduro, é considerada ilegítima pela oposição e por vários governos da região.



Lula foi condenado sob a acusação de ser beneficiário de um triplex no Guarujá, litoral paulista, oferecido pela construtora OAS, em troca de mediações para obter contratos na Petrobras.



O ex-presidente nega que o apartamento seja dele e se considera vítima de um complô das elites para evitar que volte à presidência. Ele lidera as intenções de voto para as presidenciais, mas sua candidatura tem grandes chances de ser invalidada pela justiça eleitoral.