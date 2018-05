Após visita a Lula, Danny Glover pede liberdade do petista

O ator norte-americano Danny Glover visitou o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva nesta quinta-feira, em Curitiba. Embaixador da ONU para os direitos humanos e assuntos raciais, ele disse que saiu "alimentado pela confiança de Lula, por sua confiança e certeza de que irá vencer."



Ele ficou cerca de meia hora com o petista, condenado a 12 anos de prisão por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Na quarta-feira, Glover participou do "Boa Noite, Lula", vigília realizada desde a prisão, em 7 de abril. O ator, conhecido por filmes como "Máquina Mortífera" pediu a libertação de Lula.



A ex-presidente Dilma Rousseff também esteve com Lula nesta quinta-feira. Na saída, comentou com a imprensa que o petista está indignado com a crise de desabastecimento de combustíveis o país, bem como com a política de preços praticada pela Petrobras.



Dilma finalizou dizendo considerar absurda a prisão de Lula, que não teria tido sua culpa provada na Justiça, enquanto há "políticos corruptos soltos".





"Ele é mais do que um preso político, ele é um preso escolhido", afirmou Dilma.