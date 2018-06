Após ser intimado sobre invasão ao triplex, Boulos critica a apuração

'Mais uma tentativa de intimidar quem luta contra injustiças e farsas judiciais', disse o presidenciável do PSOL e líder do MTST

A Polícia Federal intimou o pré-candidato à Presidência da República Guilherme Boulos (PSOL) para depor no inquérito que apura a ocupação do Movimento dos Trabalhadores Sem Terra (MTST), o qual é líder, no apartamento triplex atribuído ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Em seu perfil nas redes sociais, ele afirmou que trata-se de uma "tentativa de intimidar".





Fui intimado pela PF para depor sobre a ocupação do triplex do Guarujá, mesmo nem estando no dia do ato. Mais uma tentativa de intimidar quem luta contra injustiças e farsas judiciais. Prestarei depoimento ao lado de Ivan Valente, Erundina e João Paulo Rillo. — Guilherme Boulos (@GuilhermeBoulos) 5 de junho de 2018





"Se o triplex é do Lula, o povo poderá ficar. Se não é, por que então ele está preso?", afirmou na ocasião.Segundo os organizadores, participaram da ocupação mais de 50 pessoas dentro do triplex, e outros 100 manifestantes ficaram em frente ao prédio. Eles ficaram no local por cerca de 4 horas.