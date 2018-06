Após restringir foro, STF analisa se julgará quatro ministros

A mesma restrição que se deu aos parlamentares agora vale para ministros de Estado e conselheiros dos tribunais de contas

A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu ontem (12) que a restrição do foro privilegiado a crimes cometidos no mandato e em função do cargo vale também para ministros de Estado. Entre os políticos em exercício, quatro são investigados, distribuídos em 10 inquéritos.



Os representantes das pastas federais investigados são: Eliseu Padilha, da Casa Civil (com 4 ao total); Moreira Franco, de Minas e Energia (3); Gilberto Kassab , da Ciência e Tecnologia (3), Aloysio Nunes, Relações Exteriores (2). Todos eles podem ter os processos que não têm relação com o cargo que ocupam remetidos para primeira instância.



Padilha e Moreira Franco fazem parte de denúncia que cita o presidente Michel Temer. Eles são suspeitos de negociar propina com a Odebrecht destinada a integrantes do MDB. O foro deve ser encerrado com possível troca de governo em 2019.



Outros três ex-ministros do governo Temer que saíram recentemente para a disputa eleitoral em seus estados possuem inquéritos na Corte. São eles: Marcos Antônio Pereira, Bruno Araújo e Helder Barbalho.



O primeiro caso a ser redistribuído para instâncias inferiores foi o do ministro da Agricultura, Blairo Maggi. A ação contra o político foi o que motivou a definição da jurisprudência pela nova restrição de foro, por meio de questionamento feito pela Procuradoria-Geral da República. A denúncia contra ele trata de crime cometido quando ainda atuava como governador do estado de Mato Grosso, em 2009, suspeito de participar de esquema de compra e venda de cargo público.



Julgamento

Ao limitar o foro de ministros, os magistrados decidiram também que a prerrogativa não se aplica a conselheiros dos tribunais de contas.



A restrição começou com os parlamentares, em julgamento realizado em 3 de maio. Pelo entendimento da maioria, o objetivo é acelerar a análise dos casos redistribuindo os processos para instâncias inferiores. Antes, acumulavam no STF qualquer tipo de ação penal das autoridades.