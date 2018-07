Após primeiras convenções, disputa à Presidência já tem quatro candidatos; veja quem são

Em todos os encontros realizadas da última sexta-feira (20) até ontem (22), não faltaram apresentação de propostas assim como críticas aos seus opositores

O primeiro final de semana de convenções partidárias para a confirmação dos candidatos à disputa pela Presidência da República encerrou com quatro nomes já sacramentados. Entre eles os de Ciro Gomes (PDT) e Jair Bolsonaro (PSL), tidos como dois dos principais concorrentes da eleição de outubro. Em todas as convenções realizadas desde a última sexta-feira (20) até ontem (22), não faltaram apresentação de propostas pelos postulantes ao Palácio do Planalto, assim como críticas aos seus opositores mais diretos, e até mesmo ao presidente Michel Temer.



O calendário de convenções teve início na sexta, com o PDT confirmando Ciro Gomes para a disputa, em evento realizado em Brasília. Depois de o Centrão fechar apoio à Geraldo Alckmin (PSDB), que deverá ter com a aliança o maior tempo da propaganda política, Ciro iniciou a ofensiva mais intensa em torno do PSB. A definição sobre a aliança, no entanto, se dará no último dia previsto de convenções, em 5 de agosto, quando o PSB se reúne em Brasília.



Ainda sem nome para a vice, Ciro defendeu um plano de metas que envolvem a economia. "Voltar a crescer, se reindustrializar, reduzir desigualdades, acabar com a vergonha da extrema pobreza", afirmou. O candidato também defendeu a necessidade de uma reforma da Previdência, desde que não afete direitos já adquiridos. Para recuperar a economia, outra proposta defendida pelo pedetista foi a redução de despesas e "mudar a composição da carga tributária.



Quem também defendeu a realização de reformas, especialmente a tributária, foi o candidato do Partido Social Cristão (PSC), o economista Paulo Rabello de Castro. A convenção da sigla também foi na sexta. "Este é o início de um esforço para eleger o próximo presidente da República e também a maior bancada que o PSC já teve na Câmara dos Deputados e no Senado", disse Paulo Rabello.



A defesa de mudanças na economia foi também a bandeira de Jair Bolsonaro, confirmado pelo PSL como candidato neste domingo. Em seu discurso durante a convenção, que ocorreu no Rio de Janeiro, o agora candidato prometeu privatização de estatais e a fusão dos ministérios da Fazenda e da Economia. Assim como Ciro, Bolsonaro também não tem vice ainda.





" A partir desse momento, da confirmação da minha candidatura, passa a ser uma missão. Se estou aqui, é porque acredito em vocês. Se vocês estão aqui, é porque acreditam no Brasil", afirmou o candidato, que ainda fez referência ao limitado tempo que terá na propaganda eleitora devido à falta de apoio de outros partidos. Sem aliança, o PSL deve ter menos de meio minuto na propaganda eleitoral.

O deputado também criticou fortemente seu opositor, Geraldo Alckmin (PSDB), que conseguiu fechar em torno do seu nome uma aliança com os 12 partidos que integram o Centrão. "Quero agradecer Geraldo Alckmin por ter juntado a nata do que há de pior no Brasil ao seu lado", afirmou.



Esquerdas

Entre os partidos de esquerda, o PSTU lançou Lúcia para a Presidência da República. A sigla definiu Hertz Dias, como vice. A convenção nacional foi realizada nesta noite, em São Paulo. Em discurso, Vera Lúcia afirmou que a campanha da sigla não se trata apenas da disputa eleitoral, mas que tem o objetivo de estimular o debate com a classe trabalhadora. "A tarefa do nosso partido para as eleições é de chamar a nossa classe para se organizar, no seu local de trabalho, estudo e moradia", afirmou.



Já no sábado o PSOL oficializou o nome de Guilherme Boulos como candidato para a disputa pela Presidência da República. A chapa terá como vice Sônia Guajajara, também do PSOL. A convenção que sacramentou o nome da dupla para a disputa ocorreu em São Paulo.



Em seu discurso, que foi transmitido ao vivo pelas redes sociais do partido, Boulos tocou em temas polêmicos, como a defesa da reforma agrária e a descriminalização do aborto. Afirmou que se eleito irá revisar a reforma trabalhista aprovada pelo governo de Michel Temer "Primeiro compromisso, e esse é um ponto fundamental para campanha que vamos fazer: revogar os atos desse governo de Michel Temer."