Lula sai do sindicato pela 1ª vez e participa de missa para Dona Marisa

Ex-presidente permaneceu em seu berço sindical, em São Bernardo, desde que o juiz Sergio Moro decretou sua prisão; apoiadores gritam: "Lula guerreiro do povo brasileiro"

O ex-presidente Lula acabou de sair agora pelas 10h44 deste sábado (7) do Sindicato dos Metalúrgicos para participar da missa em homensagem a sua mulher Marisa Letícia, morta em 2017, que faria 68 anos neste sádao. Ele já está em cima do carro de som, ao lado da ex-presidente Dilma e outras lideranças de esquerda.



Expectativa é que o petista faça pronunciamento após a missa e se entregue à Polícia Federal logo em seguida.



A defesa do ex-presidente Lula entrou com reclamação no Supremo Tribunal Federal (STF) com o objetivo de pedir para que Lula aguarde em liberadade até julgamento do mérito da reclamação. A defesa pede uma liminar ao menos para suspender a prisão até a análise de recursos pelo TRF-4. A reclamação foi endereçada ao ministro Edson Fachin, que deve decidir sobre o recurso ainda neste sábado (7).

A cúpula da Segurança Pública de São Paulo foi informada por fontes próximas de Lula que ele deve permanecer no Sindicato dos Metalúrgicos até o final da missa em homenagem a sua mulher, Marisa Letícia, que faria 68 anos neste sábado.



A cerimônia estava prevista para começar às 9h30 na frente ao sindicato.