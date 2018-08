Após oficializar Lula, executiva do PT discute vice a portas fechadas

Líderes estão reunidos em São Paulo; candidato está preso desde abril em Curitiba

Os principais líderes do PT estão reunidos a portas fechadas neste sábado (4) em São Paulo para discutir, entre outros assuntos, o nome do possível vice na chapa ao lado do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva.



A senadora e presidente do partido, Gleisi Hoffmann; a ex-presidente Dilma Rousseff; o ex-prefeito de São Paulo e responsável pelo Plano de Governo, Fernando Haddad; e demais lideranças do PT deixaram a Casa de Portugal - onde era realizada a convenção do partido - no início da tarde para o encontro a portas fechadas.



A expectativa, contudo, é que o partido ainda não anuncie o nome do vice neste sábado, apesar de o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) afirmar que a chapa deve estar completa até este domingo (5), quando encerra o prazo para as convenções partidárias. Um dos nomes mais cotados é o de Manuela D'Ávila (PCdoB). No entanto, a definição deve ficar para o prazo judicial que segue até 15 de agosto.