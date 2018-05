Após morte de deputado, Câmara fará eleição para 4ª Secretaria

A secretaria é a responsável pela supervisão e distribuição das unidades residenciais destinadas aos deputados; Gouveia faleceu neste domingo na Paraíba

Com a morte do deputado Rômulo Gouveia (PSD-PB), ocorrida no domingo (13), na Paraíba, a Mesa Diretora da Câmara dos Deputados fará nova eleição para a 4ª Secretária da Casa. A eleição deve ocorrer no prazo de até cinco sessões do plenário.



A Quarta Secretaria é a responsável pela supervisão e distribuição das unidades residenciais destinadas aos deputados; propor à direção da Casa a compra, venda, construção e locação de imóveis e o encaminhamento à Diretoria-Geral de pedidos de concessão de auxílio-moradia aos deputados que não residem em imóveis funcionais. Gouveia estava no cargo desde fevereiro do ano passado.





Segundo a Secretaria-Geral da Câmara, apesar dos secretários da Casa terem suplentes, em caso de falecimento do titular o regimento estabelece que deve ser realizada nova eleição. O suplente de Rômulo Gouveia é o deputado Carlos Manato (SD-ES), mas a ele só é atribuída a substituição temporária do secretário em sessões do plenário ou reuniões da mesa diretora.

O PSD, partido do qual Gouveia fazia parte, deverá indicar o candidato para a quarta secretaria, conforme acordo firmado com outros partidos que integram o bloco que elegeu o parlamentar. Outras legendas também poderão fazer indicação de forma independente.