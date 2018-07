Após manifestação de Moro, desembargador dá novo despacho e mandar soltar Lula 'imediatamente'

'Reitero a ordem exarada e determino o imediato cumprimento da decisão', escreveu o desembargador; Lula está detido na sede da Polícia Federal em Curitiba

O presidente interino do Tribunal Federal Regional da 4ª Região, Rogério Favreto, publicou novo despacho neste domingo, determinando a liberdade "imediata" do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que está preso em Curitiba desde o último dia 7 de abril. O despacho foi publicado logo após manifestação do juiz federal Sérgio Moro, que afirmou que "não tem poderes para mandar soltar" o ex-presidente, como determinou mais cedo o desembargador.



"Considerando os termos da decisão proferida em regime de plantão e que envolve o direito de liberdade do paciente, bem como já foi determinado o cumprimento em regime de urgência por "qualquer autoridade Federal em Curitiba", reitero a ordem exarada e determino o imediato cumprimento da decisão", escreveu o desembargador.



De acordo com ele, a soltura não "requer maiores dificuldades e deve ser efetivado por qualquer agente Federal que estiver na atividade de plantonista, não havendo necessidade da presença de delegado federal".



Em seu despacho, Moro chegou a chamar o desembargador de "incompetente". "O Desembargador Federal plantonista, com todo o respeito, é autoridade absolutamente incompetente para sobrepor-se à decisão do Colegiado da 8ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região e ainda do Plenário do Supremo Tribunal Federal".



A decisão do desembargador se deu com base em um habeas corpus impetrado pelos deputados federais Paulo Teixeira (PT-SP) e Paulo Pimenta (PT-RS), que é líder do partido na Câmara dos Deputados. Os deputados pediram a liberdade do ex-presidente contra "várias decisões proferidas pelo juízo da 13ª Vara Federal de Curitiba nos autos da ação penal originária". No pedido, os parlamentares ainda alegaram que "a decisão que impôs a cumprimento da pena, antes do trânsito em julgado da condenação, alheia aos precedentes do STF que, embora permitam tal medida excepcionalmente, exigem uma fundamentação específica que, no caso concreto, não se logrou alcançar, limitando-se a citar precedentes dos Tribunais Superiores".