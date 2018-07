Após isolamento, juiz determina que Cabral volte a sua cela

Ex-governador do Rio de Janeiro foi mandado a cela isolada por questionar promotor durante ação em Bangu 8

Na noite desta terça-feira (24), o juiz Rafael Estrela, da Vara de Execuções Penais, determinou a volta de Sérgio Cabral a sua cela, no presídio de Bangu 8, após o ex-governador do Rio de Janeiro ser mandado ao isolamento.



Durante uma inspeção de rotina do Ministério Público, Cabral questionou ordem do promotor de justiça André Guilherme de Freitas. O agente havia pedido que os presos ficassem de frente para a parede, em posição de confere. De acordo com a Agência Brasil, o promotor não tem competência legal para encaminhar um detento ao isolamento.



"Não se pode conceber que as atividades administrativas inerentes ao sistema prisional fiquem à margem de ordens flagrantemente ilegais, em afronta à separação dos poderes e à ordem constitucional do Estado Democrático de Direito", declarou o juiz Rafael Estrela, em sua sentença, tornando nulo o porcesso disciplinar instaurado contra o ex-governador.



Sérgio Cabral está preso desde setembro de 2016, condenado na Lava Jato a 14 anos e dois meses de prisão por corrupção passiva e lavagem de dinheiro.