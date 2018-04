Após exames, Aécio Neves recebe alta médica

De acordo com o boletim médico, o senador fez exames de rotina e foi liberado na tarde desta quinta-feira

Após dar entrada em um hospital particular na manhã desta quinta-feira (12), em Brasília, o senador Aécio Neves (PSDB) recebeu alta no início desta tarde. De acordo com o boletim médico, o parlamentar fez exames de rotina e foi liberado em seguida.



De acordo com a sua assessoria, Aécio teria passado mal pela manhã e foi levado por familiares até a unidade hospitalar. Os assessores não comentaram sobre os resultados dos exames feitos.



Julgamento no STF

Na próxima semana, o Supremo Tribunal Federal (STF) irá analisar uma denúncia contra o senador, resultado da delação do empresário Joesley Batista, da JBS. O inquérito será analisado pela Primeira Turma da Suprema Corte, e tem como relator o ministro Marco Aurélio de Mello.



De acordo com a denúncia, Aécio solicitou a Joesley Batista, em conversa gravada pela Polícia Federal (PF), R$ 2 milhões em propina em troca de sua atuação política. O senador foi acusado pelo então procurador-geral da República, Rodrigo Janot, pelos crimes de corrupção passiva e tentativa de obstruir a Justiça. O processo estava parado no STF há mais de 10 meses.



Na época da delação, Aécio negou as acusações ou qualquer irregularidade no dinheiro recebido. Segundo ele, o montante recebido não era propina e sim um empréstimo pessoal, sem nenhuma contrapartida em favor de Joesley Batista.