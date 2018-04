Após destituição, advogado vai ao STF reforçar apelo contra prisão em 2ª instância

O Partido Ecológico Nacional (PEN) tenta retirar do Supremo a ação que beneficiaria condenados

O advogado Antônio Carlos de Almeida Castro, conhecido como Kakay, afirmou ao Destak que deve reforçar junto ao Supremo Tribunal Federal (STF) o pedido de liminar para que o Plenário reavalie a regra de prisão em segunda instância. O documento ingressado nesta segunda-feira (9) por meio do Instituto de Garantias Penais (IGP) está anexado a ação do Partido Ecológico Nacional (PEN) que questiona a execução provisória da setença.



Nesta terça-feira (10) o PEN destituiu Kakay da ação contra a prisão em segunda instância. Um dia após a negativa do habeas corpus contra o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, na quinta-feira (5), o advogado registrou um pedido de liminar que pede a liberação dos condenados nesta fase da jurisdição, junto a Ação Direta de Constitucionalidade (ADC) assinada pelo partido. A sigla alega que a representação foi protocolada sem o aval da diretoria.



Ao Destak, Kakay afirma que deve insistir no novo pedido de liminar. "Eu vou despachar com alguns ministros [o pedido]. Eu espero que Marco Aurélio [relator da ADC] leve [a pauta] e o Supremo decida essa quetão na sua composição plenária", afirmou.



Ainda de acordo com o advogado, o assunto deve ser analisado pelo Supremo por uma questão de segurança jurídica."Eu acho que está na hora do STF julgar o mérito dessa ação. O Brasil precisa ter uma definição desse tema. Não podemos ter uma Justiça lotéria, que chega na Primeira Turma é de um jeito e na Segunda Turma de outro", disse.



Retirada

O PEN pretende agora retirar a ADC do Supremo. De acordo com Kakay, o movimento não seria possível. "Nós temos uma jurisprudência pacífica de que a ADC não pode ser retirada", afirmou. Ainda segundo o advogado, a decisão não é coerente.



O advogado afirmou que se os beneficiados fossem de direita, a sigla manteria a Ação. Ele alfinetou o partido afirmando que não lamenta a destituição. "Felizmente eu fui destituído por eles. Para mim, é uma coisa que honra a minha trajetória como humanista, como advogado, como cidadão", afirmou.



O ministro do STF, Alexandre de Moraes, afirmou nesta terça-feira (10) que não é possível desistir de um pedido de liminar. "Não cabe desistência, depois que ingressou, o Supremo que irá julgar", afirmou, segundo a Agência Brasil.