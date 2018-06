Após denúncias, governo suspende concessões de registros sindicais

O procedimento não será realizado por 30 dias; a Polícia Federal deflagrou nesta semana uma operação que investiga fraudes

O Ministério do Trabalho publicou nesta sexta-feira (1) uma portaria que determina a suspensão por 30 dias das concessões de registros sindicais. A medida ocorre dois dias após a Polícia Federal deflagrar a Operação Registro Espúrio, que apura fraudes nos procedimentos.



A portaria determina que sejam investigadas as concessões já realizadas pelo Ministério. Deverá ser disponibilizada uma relação de todos os registros aprovados e recusados nos últimos 30 dias. O pente fino deve ser feito em até 10 dias.



A Operação Registro Espúrio investiga esquema de corrupção dentro da Secretaria de Relações de Trabalho do Ministério do Trabalho, com suspeita de envolvimento de servidores públicos, lobistas, advogados, dirigentes de centrais sindicais e parlamentares. São apurados os crimes de organização criminosa, corrupção passiva e ativa e lavagem de dinheiro.



Entre os mandados de busca e apreensão cumpridos na sexta-feira estavam os gabinetes dos deputados federais Paulo Pereira da Silva (SD-SP), Jovair Arantes (PTB-GO) e Wilson Filho (PTB-PB). Nenhum dos deputados estava no gabinete na hora da ação. A operação foi autorizada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal Edson Fachin.



Além de Brasília, os mandados foram cumpridos em São Paulo, Goiás, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Paraná, Santa Catarina e Minas Gerais.