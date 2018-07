Após choro, Conselho de Ética arquiva processo contra João Rodrigues

cometido na época em que era prefeito de Pinhalzinho (SC).

No período em que esteve ausente das sessões, a remuneração do parlamentar caiu de R$ 33,7 mil para cerca de R$ 9 mil.



A representação foi arquivada por 12 votos a 0. O parecer, do relator Ronaldo Lessa (PDT-AL) alegou que a punição prescreveu - ultrapassou o prazo de punição - já que a condenação é por um crime cometido em 1999.



João Rodrigues classificou o relatório como "brilhante", e afirmou que a prescrição é a "fresta" que ele possui.



"O próprio relator, através da sua relatoria, feita com pessoas qualificadas, que elaboraram esse brilhante relatório, identificar a probabilidade da prescrição. Nem é isso que eu quero, eu nem busco prescrição, mas é a fresta que eu tenho. O que eu queria mesmo era o direito do mérito, que as pessoas pudessem avaliar o quanto de erro que eu cometi se é que eu cometi", disse.



Confira abaixo os deputados que arquivaram o processo:





Aluisio Mendes (PODE-MA)



César Messias (PSB-AC)



Hiran Gonçalves (PP-RR)



Laerte Bessa (PR-DF)



Leo de Brito (PT-AC)



João Marcelo S. (MDB-MA)



José CarloAraújo (PR-BA)



Ronaldo Lessa (PDT-AL)



Mauro Lopes (MDB-MG)



Sérgio Moraes (PTB-RS)



Valmir Prascidelli (PT-SP)



Valtenir Pereira (MDB-MT)





O deputado reassumiu o mandato na Câmara em junho após obter na Justiça a autorização para trabalhar enquanto cumpre a pena em regime semi-aberto. Ele foi condenado a 5 anos e 3 meses por crime