Após chamado, Congresso segue esvaziado

Mesmo após a convocação, o cenário na Casa é de uma sexta-feira, sem deliberações e pouco movimento. A reunião pegou parlamentares de surpresa, boa parte dos líderes já se encaminhavam para os suas bases estaduais, de onde costumam passar o final de semana.



O senador João Capiberibe (PSB-PA), chegou a manifestar desconforto com a convocação de última hora. "Em função da greve dos caminhoneiros, ontem sugeri ao Presidente Eunicio que convocasse sessão deliberativa para hoje, não me deu ouvido. Dez minutos após aterrissar em Macapá recebo telefonema me convocando para sessão amanhã às onze horas. Estarei lá!", Escreveu.



Enquanto Eunício não chega no gabinete, o vice-presidente do Senado, Cássio Cunha Lima, tratou de ligar para cada um dos líderes pedindo a volta imediata para Brasília.



A votação está prevista para sexta-feira, mas a reunião marcada para esta noite deve oficializar a data.



Sem quórum

Dois fatores estimularam um esvaziamento no Congresso. Parlamentares seguiram para os estados, onde costumam passar o final de semana, devido os impasses em aeroportos com a falta de combustível. Houve também contradições quanto a proposição em tramitação.



Ao votar a matéria, deputados seguiram a análise do relator da matéria, o deputado Orlando Silva (PCdoB-SP), que estimou que com a isenção da cobrança do PIS/Pasep e da Cofins incidente sobre o diesel o governo deixará de arrecadar R$3 bilhões. O Executivo, por sua vez, afirmou que o cálculo estaria errado e a perda seria de R$14 bilhões.

