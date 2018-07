Após Centrão se aproximar de Alckmin, PDT prioriza o PSB

O candidato da sigla, Ciro Gomes, foi confirmado como presidenciável em convenção nesta tarde, em Brasília

O PDT confirmou nesta sexta-feira (20), a candidatura de Ciro Gomes à Presidência da República. No início do evento, lideranças da sigla buscaram amenizar os dois pontos considerados mais prejudiciais para a campanha do pedetista: a polêmica suspeita de injúria racial e o enfraquecimento nas negociações com os partidos de centro.



Os partidos do Centrão encaminharam apoio à candidatura de Alckmin (PSDB) nesta quinta-feira (19). As negociações - que envolveram o DEM, PRB, PP, PR e SD, que possuem 35% da bancada eleita de deputados - impactaram diretamente no espaço que Ciro tentava ampliar de propaganda eleitoral na TV e no Rádio.



O coordenador da campanha de Ciro, o seu irmão, Cid Gomes, afirmou à jornalistas ainda no início do evento que o foco agora é uma coligação com o PSB.



"As nossas estratégias sempre foram transparentes. A nossa prioridade sempre foi partidos do arco progressista, partidos que tem uma militância popular. O PSD, por não ter candidatura própria, é a nossa prioridade", disse.



A definição sobre a aliança, no entanto, se dará no último dia previsto de convenções, em 5 de agosto, quando o PSB se reúne em Brasília.



Injúria racial

No último dia 12, Ciro foi alvo de denuncia pelo Ministério Público de São Paulo. Ele foi acusado de injúria racial por chamar o vereador Fernando Holiday (DEM-SP) de "capitãozinho-do-mato". Na ocasião, ele xingou a promotora responsável pela denúncia.



Cid Gomes também comentou o caso, defendendo o irmão. "O Ciro tem tido sempre uma postura sincera, e as vezes, agir dessa forma, desagrada alguns. O grande problema da causa negra no Brasil são negros a serviço da Casa Grande", disse.



Convenções

Esta sexta-feira (20) é o primeiro dia das convenções partidárias, quando os partidos confirmam os candidatos e as coligações. O prazo se encerra no di 5 de agosto. Nesta manhã, também foi confirmado como presidenciável Paulo Rabello, pelo PSC. Também será realizada às 19h, em São Paulo a oficialização do nome de Vera Lúcia, pelo PSTU.