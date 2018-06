Após briga com agente, Geddel vai para 'solitária' na Papuda

O ex-ministro de Temer deve ficar pelo menos dez dias isolado antes de voltar para a cela convencional

O ex-ministro da Articulação Política do governo Michel Temer, Geddel Vieira Lima, foi isolado em 'solitária' no Complexo Penitenciário da Papuda, em Brasília, onde está preso desde setembro. De acordo com a Subsecretaria do Sistema Penitenciário do Distrito Federal (Sesipe), o político se desentendeu com um agente penitenciário.