Após ataque em acampamento de Lula, senadores pedem punição

De acordo com testemunhas, um delegado da Polícia Federal derrubou equipamentos de som e gritou apoio a Bolsonaro

Políticos petistas divulgaram notas de repúdio ao ataque que ocorreu nesta sexta-feira (5) em acampamento de movimentos favoráveis ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, na esquina democrática Olga Benário, em Curitiba. O agressor seria um delegado da Polícia Federal.



De acordo com a ocorrência registrada, o delegado Gastão Schefer chegou ao local reclamando do barulho e gritando apoio à Bolsonaro. Ainda de acordo com as testemunhas, ele teria quebrado um equipamento de som usado pelos manifestantes.



O líder do PT no senador, Lindbergh Farias, afirmou que o delegado é um "fascista descontrolado" e afirmou que "a segurança dos acampados está em risco". O senador Humberto Costa classificou o ocorrido como um exemplo da "cultura do ódio".



O caso foi registrado na Superintendência e Corregedoria da PF pela deputada federal Ana Perugini (PT-SP) e a deputada estadual Márcia Lia (PT-SP), que estavam no local. O caso está sendo investigado também pela 4ª Delegacia de Polícia de Curitiba.



Baleados

Na última semana, o partido denunciou ataque à tiros no Acampamento Marisa Letícia, próximo à Superintendência da Polícia Federal de Curitiba, que deixou duas pessoas baleadas. Jefferson Lima de Menezes, de 39 anos, foi atingido por um tiro de raspão no pescoço. Ele prestou depomento afirmando que não consegue identificar o agressor. O ativista visitou o acampamento nesta quarta-feira (4).



A segunda pessoa ferida, Márcia Koakoski, 42 anos foi atingida no ombro, sem gravidade. Em nota, o PT afirmou que o acampamento seguirá montado. "Reafirmamos que a Vigília Lula Livre segue organizada e nas imediações da Superintendência da Polícia Federal, respeitando nossos acordos coletivos e o combinado com as autoridades. Daqui só sairemos com a liberdade de Lula", escreveram.