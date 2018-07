Após apoio, Centrão busca regionalizar o nome de Alckmin

Partidos oficializaram nesta quinta-feira apoio a Geraldo Alckmin na disputa pela Presidência; tucano fez promessas na área de infraestrutura

Os partidos do Centrão oficializaram nesta quinta-feira (26) o apoio à candidatura de Geraldo Alckmin (PSDB) para a Presidência da República. Durante os pronunciamentos, as lideranças das siglas reforçaram o discurso pela defesa de um programa de governo que "dialogue" com diferentes seguimentos, e reconheceu que o principal desafio será reforçar o nome do tucano para além de São Paulo.



O presidente nacional do DEM, ACM Neto, afirmou que o nome de Alckmin foi o único que garantiu um consenso no partido. Contudo, reconheceu que "ele (Alckmin) vai ter que ter uma visão regionalizada. "Sabemos que o Brasil em geral é diferente de São Paulo", disse o líder do partido.



O ex-ministro da Educação, Mendonça Filho (DEM-PE), afirmou que a própria busca pelo vice também buscará fortalecer a "percepção do imaginário popular de complementação". Para o pré-candidato ao Senado, a decisão deve ficar entre o Aldo Rebelo (SD) e Josué Gomes (PR) - que já sinalizou a recusa.



"Um candidato que foi governador de São Paulo, como é o caso de Geraldo Alckmin, ele precisa nacionalizar o seu nome, precisa nacionalizar a sua mensagem. Ele precisa ter uma linguagem própria que possa chegar ao homem do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, a mulher do Paraná e ao mesmo tempo para áreas mebis desenvolvidas como o Norte e o Nordeste do país", disse Mendonça à jornalistas.



Durante a coletiva, ao ser questionado sobre como vai atrair o voto do Norte e Nordeste, Alckmin disse focar no investimento e desenvolvimento da área.



"Nós vamos investir muito na questão de infraestrutura É isso gera muito emprego. [Além disso] Água, esgoto, saneamento básico, moradia, infraestrutura É é o que nos fizemos ininterruptamente em mais de uma dezena de concessões, PPP's, obras, duplicação de rodovias, aeroportos, hidrovia [Em São Paulo]", disse.



Desafio nos estados

Além de tentar buscar o apoio dos eleitores em estados como Norte e Nordeste, forte terreno de Luiz Inácio Lula da Silva (PT), o Alckmin terá de acertar o apoio estadual dentro do próprio DEM. Em Minas Gerais, Rodrigo Pacheco (DEM) e Antônio Anastasia (PSDB) estão na disputa pelo cargo de governador. Situação semelhante ocorre em Goiás, com Ronaldo Caiado (DEM) e Marconi Perillo (PSDB).