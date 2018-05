Apoiadores esperam José Dirceu na entrada da Polícia Federal

Ex-ministro do governo Lula já saiu de casa; ele tem até às 17h para se entregar à polícia

Manifestantes aguardam a chegada do ex-chefe da Casa Civil José Dirceu em frente à Superintendência da Polícia Federal, em Brasília. O mandado de prisão contra o petista determina que ele deve se entregar às autoridades na capital federal até às 17h desta sexta-feira (18).



O despacho da prisão foi dado pela juíza federal substituta Gabriela Hardt, da 13ª Vara de Curitiba, que na noite de quinta-feira. A decisão foi proferida após o Tribunal Regional Eleitoral da 4ª Região (TRF) negar por unanimidade, aos embargos de declaração em embargos infringente. Ele passou a manhã em sua residência, em Brasília e saiu de casa por volta das 13h45.



Cerca de 50 manifestantes carregam cartazes com frases de apoio ao PT e ao ex-presidente presidente Lula e gritam frases como "Lula livre"e "Lula guerreiro do povo brasileiro". Eles chegaram ainda pela manhã e esperam a chegada de Dirceu.



O ex-ministro do governo Lula, um dos nomes mais importantes do PT, foi condenado há mais de 30 anos de prisão pelos crimes de corrupção passiva, organização criminosa e lavagem de dinheiro no processo que investigou as irregularidades na diretoria de Serviços da Petrobras.



De acordo com as investigações, Dirceu recebeu R$ 12 milhões em propina da Engevix, por meio de contratos superfaturados com a diretoria de serviços da Petrobras. A defesa de Dirceu nega as acusações e considerou a ordem de prisão como um fato "desnecessário".



Após de entregar à Polícia Federal, em Brasília, o ex-ministro deve ser transferido para o Complexo Médico Penal, em Curitiba, de acordo com o despacho judicial. Ele deve ficar encarcerado junto com outros condenados bj âmbito da Operação Lava Jato.



Domiciliar

Dirceu estava em liberdade desde maio do ano passado, por decisão do Supremo Tribunal Federal (STF), quando conseguiu um habeas corpus para responder em liberdade. A primeira prisão pelos crimes da Lava Jato foi em 2015, por ordem do juiz federal Sérgio Moro. Em prisão domiciliar, Dirceu cumpria medidas como o uso de tornozeleira.