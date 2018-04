Apoiadores e contrários a Lula entram em confronto na PF

A carregar o vídeo ...

dos familiares são normalmente as quartas-feiras, mas a data pode ser reagendada. Já os advogados de defesa vão poder visitar o Lula de segunda a sexta.



A cela preparada para o petista era um quarto utilizado por agentes que foi adaptado para que Lula não tenha contato com outros presos da Lava-Jato. A cela fica no quarto andar, tem 12 metros, banheiro com chuveiro quente, uma mesa e uma cama. Não tem ar condicionado, só uma janela que não da para a rua.



Manifestantes contrários à prisão do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva expulsaram da frente da Polícia Federal, em Curitiba, os manifestantes vestidos de verde e amarelo que defendiam a prisão do petista.O grupo, vestindo camisetas vermelhas e com cadeiras, grita palavras de ordem contra o juiz federal Sérgio Moro, que decretou na última quinta-feira (5) a prisão de Lula O clima entre os manifestantes ficou tenso e chegou a ter empurra-empurra. O grupo vestido de verde e amarelo se retiraram e na frente da Polícia ficaram apenas os apoiadores de Lula. Há viaturas da Polícia Militar fazendo a segurança no local, mas não houve uso do efetivo.A sede da Polícia Federal em Curitiba está fechada, mas a movimentação do lado de dentro é intensa. Os policiais aguardam para que possam sair em busca do ex-presidente, que poderá se entregar em São Paulo logo mais. Ele virá de helicóptero até o prédio.Quando for preso, o ex-presidente poderá receber os familiares uma vez por semana . As visitas