Apesar de prazo esgotado, PF não considera Lula foragido

Assessoria de imprensa da Justiça Federal do Paraná confirmou que, apesar do ex-presidente não se ter entregue até as 17h desta sexta, ele não descumpriu a ordem de Moro

Mesmo sem se apresentar às autoridades policiais de Curitiba até as 17 horas desta sexta-feira (6), prazo descrito no despacho da véspera do juiz Sergio Moro, a assessoria de imprensa da Justiça Federal do Paraná confirmou que ele não será considerado foragido.



Numa mensagem rápida distribuída a jornalistas num grupo de WhatsApp, a assessora do órgão completou dizendo apenas que "o juiz concedeu a oportunidade de ele se apresentar na sede da PF".



O entendimento é o mesmo da presidente nacional do Partido dos Trabalhadpores (PT), a senadora Gleisi Hoffmann, considerando que o ex-presidente não descumpriu a lei, só optou por não exercer o benefício dado por Moro.



O ex-presidente segue na sede do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, em São Bernardo (SP), onde vários manifestantes fazem vigília contra a prisão. A assessoria havia informado que ele falaria à militância antes do prazo final, mas não discursou. A expectativa é que ele fale em breve.



Apoiadores do PT e de outros partidos fazem discusos em defesa do ex-presidente e contra a decisão de Moro de mandar prendê-lo.



Os advogados do petista seguem com conversas com os representantes da Polícia na capital paulista para que ele se entregue ainda nesta sexta na sede da Polícia em São Paulo, na Lapa.



Segundo a Polícia Federal, policiais já estão cercando a sede do Sindicato onde Lula está, mas o grupo não deverá entrar no local "para evitar conflito". Os policiais seguem aguardando que o petista se entregue.



Desde o final da manhã um avião da Polícia já está no aeroporto esperando para levar Lula até Curitiba. Do aeroporto da capital paranaense, o petista vem de helicóptero até a sede onde ficará preso.



Lula foi condenado a 12 anos e 1 mês de prisão por corrupção e lavagem de dinheiro no caso do tríplex no Guarujá (SP).