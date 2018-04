Apenas 5% dos brasileiros aprovam o governo Temer

Pesquisa foi encomendada pela CNI e ouviu 2 mil eleitores entre 22 e 25 de março; 72% dos entrevistados reprovam o presidente

Uma pesquisa divulgada nesta quinta-feira (5) mostrou que apenas 5% dos brasileiros aprovam o governo do presidente Michel Temer (MDB). O levantamento foi feito pelo instituo Ibope e encomendado pela Confederação Nacional das Indústrias (CNI).



Veja como respondeu os 2 mil eleitores que foram ouvidos entre os dias 22 e 25 de março.

- Ótimo/bom: 5%

- Regular: 21%

- Ruim/péssimo: 72%

- Não sabe/não respondeu: 2%



Esse foi o primeiro levantamento depois do presidente decretar a intervenção militar no Estado do Rio de Janeiro, em fevereiro, e após Temer declarar a intenção de concorrer à reeleição à Presidência este ano.



Na última pesquisa, divulgada em dezembro, 74% dos entrevistados consideravam o governo de Temer "ruim/péssimo"; 19%, "regular"; e 6% avaliavam como "bom/ótimo".



Nordeste

Apesar de ser uma das regiões com rejeição ao governo Temer, a popularidade do presidente cresceu no Nordeste. Os que avaliam o governo como ruim ou péssimo caiu, ao todo, sete pontos percentuais e passou de 84% para 77%, se comparado com a pesquisa de dezembro. Por sua vez, os que consideram o governo regular subiu de 11% para 16% no mesmo período.



Temer alcança maior popularidade entre os entrevistados com até a quarta série do ensino fundamental, em que 14% da população confiam nele e 83%, não. Se considerada toda a população, 8% confiam nele e 89%, não.