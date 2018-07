Antes de Yomura, outros 6 ministros de Temer foram demitidos; relembre

Há ainda outros quatro ministros em exercício com inquérito aberto na Justiça

Desde que assumiu o governo federal, o presidente Michel Temer precisou trocar sete ministros após serem afastados devido a citações ou saias justas envolvendo a investigação de crimes contra a administração pública. O mais recente caso é o de Helton Yomura, do Trabalho, impedido de exercer o cargo a pedido da Polícia Federal (PF).



Indicado pelo PTB, Yomura é suspeito de participar de esquema de propina envolvendo a concessão de registros sindicais. O caso é investigado no âmbito da Operação Registro Espúrio, deflagrada em maio. A PF estima um desvio de pelo menos R$4 milhões pelas fraudes.



Yomura foi a opção do PTB após a indicação da deputada Cristiane Brasil ser barrada pela Justiça. A parlamentar também foi alvo de buscas pela Operação. Ela foi impedida de assumir a pasta após ser divulgada ação na qual foi condenada por irregularidades trabalhistas.



Quem assume o Ministério do Trabalho interinamente após o afastamento de Yomura também é investigado. O Palácio do Planalto nomeou provisoriamente o atual chefe da Casa Civil, Eliseu Padilha. Ele, assim como o Ministro de Minas e Energia, Moreira Franco, são alvos de denúncia que cita Temer, por suspeita de negociar propina com a Odebrecht destinada a integrantes do MDB. Outros dois ministros em exercício também possuem inquéritos abertos: Gilberto Kassab , da Ciência e Tecnologia, e Aloysio Nunes, Relações Exteriores.



Ministros afastados anteriormente:

Durante o ano de 2016 outros seis ministros do governo Temer foram afastados após a repercussão de investigações. Relembre os casos:



- Romero Jucá - Ministério do Planejamento

Em maio, foi divulgada suspeita de que o emedebista negociou com o ex-presidente da Transpetro, Sérgio Machado, medidas para impedir o avanço da Operação Lava Jato contra integrantes do MDB. A conversa foi comprovada por gravações. A frase que marcou o caso foi "tem que mudar o governo pra poder estancar essa sangria", que consta nos áudios. O político negou que o diálogo configura tentativa de obstrução de justiça.



- Fabiano Silveira - Ministério da Transparência

Também em maio de 2016, outro áudio vazado por Sérgio Machado tornou pública conversa entre Silveira e o então presidente do Senado, Renan Calheiros (PMDB-AL), onde o político critica a Operação Lava Jato e a competência dos procuradores. A saída foi pressionada por servidores dos ministérios estaduais, que começavam a entregar os cargos. Na carta de demissão, ele afirmou que os comentários foram "genéricos" e expressavam a sua "opinião".



- Henrique Eduardo Alves - Ministério do Turismo

Em relato da delação de Sérgio Machado, divulgado em junho de 2016, o ex-presidente da Transpetro afirmou ter realizado pagamento de R$ 1,5 milhão a Henrique Alves. Ele negou o envolvimento e chamou a delação de "irresponsável". Na época, o então ministro já acumulava outras denúncias, entre elas o envolvimento no chamado "quadrilhão" do MDB e suspeitas de favorecimento ilícito em relações com a OAS.



- Marcelo Callero - Ministério da Cultura

Em meio a polêmica, em novembro de 2016, Callero pediu demissão do governo afirmando que o então ministro da Secretaria de Governo, Geddel Vieira Lima, estaria pressionando a liberação de um prédio de 31 andares irregular em Salvador (BA) orçado em R$4,7 milhões.



- Geddel Viera Lima - ex-ministro da Secretaria de Governo

Em novembro, Geddel já estava com a imagem desgastada após diversas suspeitas de irregularidades, incluindo a denúncia de Callero. O pedido de demissão partiu do então ministro nas vésperas da divulgação da delação premiada dos executivos da Odebrecht. Atualmente, ele está preso, em Brasília, após a Polícia Federal ter encontrado R$ 51 milhões em malas em um apartamento que estava sob a responsabilidade do ex-ministro.



Além dos ministros, houve a exoneração de Fábio Medina Osório, da Advocacia-Geral da União. Ele demitido pelo Palácio do Planalto após desentendimentos com a cúpula do governo. O ex-advogado-geral vinha pedindo acesso a inquéritos da Lava Jato. O próprio Osório chegou a afirmar à imprensa posteriormente que o governo queria barrar as investigações.