Anistia a multas será retirada da lei que regulamenta transporte de cargas

O relator do projeto de lei do marco regulatório do transporte de cargas, Nelson Marquezelli (PTB-SP) afirmou que vai retirar do texto o artigo que dá anistia a multas - ou seja, substituição da cobrança por advertências. A decisão ficou acertada após reunião de líderes na Câmara dos Deputados nesta quarta-feira (6). O projeto está na pauta do plenário para esta tarde."Acabamos de acertar no colégio de líderes três modificações. A primeira é a retirada do artigo 89, onde dava uma certa anistia para transportadoras durante a greve. Isso vai ser substituído por uma medida provisória mais explicativas", afirmou à jornalistas ao final da reunião.De acordo com Marquezelli, o legislativo vai atender a reivindicações de outras categorias que pediram a inclusão no projeto. "Isso vai ser substituído por uma medida provisória mais explicativas atendendo caminhoneiros, atendendo empresa, atendendo seguimentos de carga, correios, enfim, tem uma gama maior", afirmou.