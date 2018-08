Ana Amélia (PP) diz que 'está abrindo mão do Senado' para ser vice de Alckmin

De acordo com senadora, a oficialização aguarda apenas negociações em diretório estadual

A senadora Ana Amélia (PP-RS) confirmou nesta quinta-feira (2) que foi convidada para compor a chapa do Geraldo Alckmin (PSDB) para a Presidência da República. A parlamentar afirmou que ainda não pode oficializar o convite pois espera acertos no diretório estadual, mas que já está "abrindo mão" do disputar vaga no Senado para ser vice do tucano.



"Eu penso que eu poderia ser útil tanto no Senado, se eu fosse eleita senadora, ponderei ao governador Alckmin. Mas ele disse que esse papel de articulação pode ser feito também como vice na chapa que ele lidera. Então essas ponderações foram avaliadas e claro, eu estou abrindo mão de uma reeleição ao Senado, mas em nome de um projeto de interesse maior", afirmou.



A parlamentar afirma que uma definição deve ser anunciada nesta sexta-feira (3)."A decisão final só será feita a partir dos entendimentos entre a bancada do meu partido, o Progressistas do Rio Grande do Sul e o PSDB [do mesmo estado]", explicou.



De acordo com Ana Amélia, os dois partidos encaminharam candidatura própria ao governo do estado do Rio Grande do Sul. Pelo PP, o deputado federal Luis Carlos Heinze, tem aliança com o DEM, PROS mas Bolsonaro (PSL) para presidente. Já o PSDB lançou Eduardo Leite, ex-prefeito de Pelotas, com apoio do PTB, PRB entre outros partidos.



A parlamentar entende que o convite impacta. "Isso mudou o cenário e eu só posso dizer a palavra definitiva [a Alckmin] depois que os dois partidos chegarem a um entendimento não só na questão de senador mas também as coligações nas eleições proporcionais, que não é uma engenharia fácil por parte dos partidos tem as suas ponderações e suas razões nas coligações proporcionais. Seja a Câmara federal, seja na Assembleia Legislativa", explicou.