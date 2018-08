Álvaro Dias fecha chapa presidencial com Paulo Rabello de vice

Os dois partidos protagonizam a primeira formação interpartidária para a Presidência da República neste ano

O economista Paulo Rabello de Castro, do Partido Social Cristão (PSC), abriu mão da candidatura própria para ser vice na chapa de Álvaro Dias, do Podemos (PODE), à Presidência da República. A coligação foi definida na tarde desta quarta-feira (1º), em uma reunião entre a executiva do PSC e lideranças do PODE, em Brasília.



Em entrevista coletiva para anúncio da aliança, Dias exaltou o perfil do companheiro de chapa.

"Eu manifesto, primeiramente a alegria de compor a chapa com o economista do ano, que agrega o valor pela qualificação técnica indispensável, que é o que o Brasil está exigindo."

Em seu discurso, Rabello de Castro retribuiu o entusiasmo do colega de chapa. Segundo ele, a "refundaçãoda República", começa com o nosso exemplo de trabalharmos como presidente e vice em total harmonia em um único centro de governo".

"Somos piloto e copiloto em uma cabine de comando. É a população brasileira hoje está apavorada no avião chamado Brasil. Porque é um avião que hoje não sabe voar direito porque não tenho piloto certificado, quanto mais piloto e copiloto trabalhando harmonicamente."

Questionado sobre possíveis erros para formar a aliança, Álvaro Dias afirmou:

"Foi uma aliança programática e para a nossa alegria há convergência nas propostas. Por isso, não há nenhuma dificuldade. Acolhemos as 20 metas [do PSC] que estão inseridas no nosso programa [do Podemos], que foi trabalhado por 8 meses."

O vice

Aos 69 anos, o carioca Paulo Rabello de Castro é economista formado pela UFRJ. No currículo, destaque para os períodos em que presidiu o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), entre 2016 e 2017, e o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), cargo assumido em julho do ano passado, e do qual abriu mão para concorrer ao Planalto.

Outras alianças

Essa não foi a única aliança fechada pelo Podemos nesta quarta-feira. Pela manhã, o Partido Republicano Progressista (PRP) oficializou seu apoio a Àlvaro Dias, em convenção nacional foi realizada na sede do partido, em São José do Rio Preto (SP).

"Fomos procurados por vários pré-candidatos a presidente da República. Depois de muita discussão, muitos debates, decidimos apoiar a candidatura de Álvaro Dias", afirmou o presidente do PRP, Ovasco Roma Altimari Resende.



De acordo com Álvaro Dias, a chapa segue em negociações pelo apoio de outras siglas.

"Certamente agregarmos outros partidos até o final da semana", projeta o pré-candidato.