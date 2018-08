Álvaro Dias oficializa candidatura à Presidência pelo Podemos

O senador Álvaro Dias teve a candidatura à Presidência da República oficializada neste sábado (4) pelo Podemos, durante a convenção nacional do partido, em Curitiba, no Paraná. Em seu primeiro discurso como candidato, ele anunciou que pretende convidar o juiz Sérgio Moro para ser seu ministro da Justiça, se eleito.





Ele ainda fez críticas aos privilégios das autoridades e ao sistema político que se coliga "simplesmente" com o objetivo de ter mais tempo de campanha na televisão.



"Estamos defendendo um pacto nacional de governabilidade. Todas as pessoas do bem de todos os partidos, um governo suprapartidário envolvendo instituições, religiões, academia, sindicatos, federações, associações, as forças vivas da sociedade brasileira unidas para promover a mudança e refundar a República", disse o candidato.



Álvaro Dias tem 73 anos e está em seu quarto mandato como senador. Já mudou de sigla partidária sete vezes. Foi também governador do Paraná, entre 1987 e 1991. Na época, era filiado ao PMDB. Nos anos 1970, foi deputado federal em três ocasiões. Antes disso, era vereador de Londrina (PR) e deputado estadual no Paraná.



* Com Agência Brasil.

A chapa será composta ainda por Paulo Rabello de Castro, ex-presidente do BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social), que será o candidato a vice-presidente. O partido dele, o PSC, desistiu de lançar a sua candidatura própria, em favor da aliança com o Podemos de Álvaro Dias. A decisão foi tomada na última quarta (1). Além do PSC, fazem parte da coligação até agora os partidos PTC e PRP.Ao anunciar nomes que comporão o seu eventual governo, Álvaro Dias disse que convocou uma "seleção para derrotar a impunidade, a injustiça e a corrupção nesse país", mencionando as operações de combate à corrupção, como a Lava Jato. Para ele, Sérgio Moro é "símbolo da esperança do nosso povo" e o nome "para completar a tarefa da limpeza". O candidato, no entanto, ainda não fez o convite diretamente ao magistrado.