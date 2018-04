Aliados chegam para missa e PF se prepara para prender Lula

Políticos já estão em São Bernardo para prestar apoio ao ex-presidente; expectativa é que o petista se entregue à polícia, após a cerimônia em homenagem a sua mulher, morta em 2017

Políticos aliados, como os ex-ministros do governo do petista Aldo Rebelo (PSB), Miguel Rosseto (PT) e Aloizio Mercadante (PT) chegam ao Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, em São Bernardo, para prestar apoio ao ex-presidente Lula. Os deputados federais petistas Arlindo Chinaglia e Vicentinho também estão no local.



A defesa do ex-presidente Lula entrou com reclamação no Supremo Tribunal Federal (STF) com o objetivo de pedir para que Lula aguarde em liberadade até julgamento do mérito da reclamação. A defesa pede uma liminar ao menos para suspender a prisão até a análise de recursos pelo TRF-4. A reclamação foi endereçada ao ministro Edson Fachin, que deve decidir sobre o recurso ainda neste sábado (7).

A cúpula da Segurança Pública de São Paulo foi informada por fontes próximas de Lula que ele deve permanecer no Sindicato dos Metalúrgicos até o final da missa em homenagem a sua mulher, Marisa Letícia, que faria 68 anos neste sábado.



A cerimônia estava prevista para começar às 9h30 na frente ao sindicato, mas até agora ainda não iniciou.



Advogados informaram aos negociadores que o ex-presidente pretende se entregar em São Paulo após a celebração. As negociações com a PF ainda continuam. Ainda não há uma decisão sobre como a rendição será adotada.



O juiz Sergio Moro decretou a prisão do ex-presidente Lula na quinta-feira (5) e deu um prazo até às 17h desta sexta-feira (6) para ele se entregar à PF, em Curitiba, opção que o ex-presidente optou por não exercer. Mesmo assim, como a polícia sabe onde ele está, Lula não é considerado foragido.