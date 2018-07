Aldo Rebelo diz que não está tentando ser vice 'de nenhum candidato'

"Prezada

não estou tentando ser vice de nenhum candidato", afirmou.





presidente nacional do Solidariedade (SD), deputado federal Paulinho da Força, espera confirmar o nome do pré-candidato da sigla, Aldo Rebelo, até sábado (28), dia da convenção do partido.



"O Aldo [Rebelo] é o que mais agrega na medida que o Josué [Gomes, do PR] saiu e tinha ali uma preferência por ele. Vamos ver o que a gente faz", disse ao Destak.



A busca nas conversas é por um nome que equilibre a chapa do tucano, puxando apoio de centro-esquerda. Aldo Rebelo foi filiado ao PCdoB por 40 anos. O partido historicamente apoiou a candidatura de Lula. Neste ano, decidiu lançar a deputada estadual gaúcha Manuela D'avilla. Desde então, Aldo iniciou uma saga, almejando a Presidência da República.



Histórico

O ex-ministro de Lula filiou-se ao PSB em setembro de 2017. O novo partido, no entanto, deu prioridade para o nome do ex-ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Joaquim Barbosa, que se filiou ao partido no último dia previsto, sem confirmar a pré-candidatura, e depois recuou. Naquela época, o presidente da sigla, Carlos Siqueira, afirmou ao Destak que o nome de Aldo "não causou entusiasmo" como o do magistrado marcado por embate contra político no processo do Mensalão.



Sem o espaço que pretendia, Aldo migrou para o Solidariedade, onde foi lançado como pré-candidato este ano. Ele segue defendendo sua candidatura e cumprindo a agenda de pré-candidato ainda no início das negociações entre o Centrão e Alckmin.

"Na minha jornada de pré-candidato à Presidência da República, defendi a retomada do crescimento como a solução da grave crise que enfrentamos destacadamente a crise do desemprego. Defendi também a redução das desigualdades e defendi também a valorização da democracia brasileira. Com o anúncio do apoio do Solidariedade ao ex-governador Geraldo Alckmin, considero cumprida a minha missão, e prosseguirei defendendo os sagrados interesses da nação, defendendo os direitos do povo e a democracia brasileira", afirmou o ex-pré-candidato.O nome de Aldo surgiu forte no Centrão, especialmente entre o Solidariedade e o DEM, após a negativa de Josué Gomes (PR) para a indicação. O