Alckmin tende a ter o maior tempo de propaganda com o apoio do 'Centrão'

Lideranças do bloco de partidos se reuniram com o tucano ao longo do dia; o pré-candidato já possui o apoio praticamente certo de ao menos oito siglas

Os partidos do Centrão se organizam para confirmar nas convenções partidárias o apoio ao pré-candidato do PSDB, Geraldo Alckmin. As lideranças das siglas se reuniram ao longo desta quinta-feira (19) com o objetivo de definir um nome para o bloco. Com a tendência de apoio dos partidos de bancada robusta, o tucano terá o maior tempo de propaganda da TV e do rádio.



As negociações de hoje envolveram os partidos DEM, PRB, PP, PR e SD. As siglas, junto ao PSDB e o PTB, que já concretizou o apoio a Alckmin, representam 40% da bancada eleita na Câmara dos Deputados em 2014, a base de cálculo para o tempo de propaganda. O partido ainda conversa com o PSD, PPS, PV e PTB.



O tempo total de campanha nos veículos de comunicação ainda será calculado pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) após as convenções partidárias, que ocorrem entre 20 de julho e 5 de agosto.



O apoio dos partidos tira do jogo eleitoral os pré-candidatos do DEM, Rodrigo Maia, e do SD, Aldo Rebelo. Ambos são nomes que já vinham sendo questionados devido ao desempenho limitado nas pesquisas eleitorais e na formação de alianças.



O segundo nome com maior intenção de votos, Bolsonaro fica isolado nas negociações. O político tentava o apoio do PR. Recentemente, o nome cotado com vice, general Heleno (PRP) rejeitou a coligação com o PSL.



A pré-candidatura de Ciro Gomes fica fragilizada. As chances de ampliar o tempo de propaganda não deve proporcionar o mesmo alcance que o tucano. A maior expectativa para o pedetista é uma possível aliança com o PSB, que está dividido. Parte dos dirigentes defendem o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).